夏季旅遊大量航班延誤及取消 哪幾個機場最嚴重（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據聯邦運輸管理局現在每天通過機場安檢的人數平均超過兩百萬,幾乎回到疫情前的水平,由於無法滿足需求,導致大量的班機延誤及取消,全美哪幾個機場最嚴重呢?

暑假旅遊對航空需求持續攀升,班機延誤和取消的情況仍不見改善。

FlightAware發言人Kathleen Bangs說:「疫情前的2019年,班機取消約1.6%,現在約2.7%。

根據航班跟蹤數據網站FlightAware,年初到目前,全美已經取消超過十萬個航班,其中3萬個取消航班是從亡兵節那個長週末開始。

專家說,問題出在天氣、繁忙的空中交通,以及人手短缺。

Bangs說:「並不是說沒有機師,而是航班時間表太具野心,拿2022年的人力排2019年的時間表。」

近期聯邦運輸部長布提捷(Pete Buttigieg)說,他看到航空公司在努力改進,像是減少航班,更改班機不額外收費,但他還是希望航空公司能做的更好。

布提捷說:「我對相互指責不感興趣,更有興趣找出解決方案,這樣才能到我們要去的地方。」

根據FlightAware分析,紐約機場班機取消最嚴重,Newark和Laguardia名列一二,緊接著是首都華盛頓的里根機場、北卡的Raleigh–Durham機場、克里夫蘭國際機場,而芝加哥的Midway機場則是班機延誤最嚴重。

