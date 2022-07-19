夏季旅遊大量航班延誤及取消 哪幾個機場最嚴重（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據聯邦運輸管理局現在每天通過機場安檢的人數平均超過兩百萬，幾乎回到疫情前的水平，由於無法滿足需求，導致大量的班機延誤及取消，全美哪幾個機場最嚴重呢？

暑假旅遊對航空需求持續攀升，班機延誤和取消的情況仍不見改善。

FlightAware發言人Kathleen Bangs說：「疫情前的2019年，班機取消約1.6%，現在約2.7%。

根據航班跟蹤數據網站FlightAware，年初到目前，全美已經取消超過十萬個航班，其中3萬個取消航班是從亡兵節那個長週末開始。

專家說，問題出在天氣、繁忙的空中交通，以及人手短缺。

Bangs說：「並不是說沒有機師，而是航班時間表太具野心，拿2022年的人力排2019年的時間表。」

近期聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）說，他看到航空公司在努力改進，像是減少航班，更改班機不額外收費，但他還是希望航空公司能做的更好。

布提捷說：「我對相互指責不感興趣，更有興趣找出解決方案，這樣才能到我們要去的地方。」

根據FlightAware分析，紐約機場班機取消最嚴重，Newark和Laguardia名列一二，緊接著是首都華盛頓的里根機場、北卡的Raleigh–Durham機場、克里夫蘭國際機場，而芝加哥的Midway機場則是班機延誤最嚴重。

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