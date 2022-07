【KTSF】

Santa Clara縣Sunnyvale和Santa Clara市一帶發現帶有西尼羅病毒的蚊,當局將在週二晚展開滅蚊行動。

發現帶有西尼羅病毒蚊子的地區,郵區是94085、94086、94087和95051,若果天氣配合,Santa Clara縣當局將在週二晚大約11點開始,在地圖中的地區,中心在Reed Avenue和South Wolfe Road展開滅蚊工作,歷時大約四個小時。

噴灑殺蟲劑的配備將裝置在貨車上,當局表示,居民與寵物並不需要離開住所。

加州去年有12人因感染西尼羅病毒而死亡,一般人感染後不會有症狀,但一些人會有發燒、頭痛、身體疼痛等。

