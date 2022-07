新舊金山校監聯同教委會辦工作坊 討論校區計劃及目標（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

新上任的舊金山(三藩市)校監Matt Wayne聯同教委會舉辦工作坊,討論校區目前針對學習成效的計劃及目標。

舊金山教委會主席林謙悅(Jenny Lam)指。希望於過程中提供透明度,與社區建立信任。

她指,週日的工作坊討論各種增加學習成效的方針,並訂立初稿,強調作出最終決定前會先諮詢公眾。

林謙悅指,初步目標將會圍繞學生識字能力、數學知識、預備就讀大學,及培養他們需要在21世紀成功的各種技能。

林謙悅說:「所有校區學生畢業時,都會能獨立思考,擁有自主能力,精通學業及創意技能,從而擁有具生產力的人生和貢獻社會。」

另一方面,新上任的舊金山校監Matt Wayne指,校區關心的價值觀,圍繞著以學生為中心,誠實與公平。

他指有相關防護機制,保障這些價值觀不會遭到侵犯。

Wayne說:「防範機制之一是在徵詢學生、家長、社區和職員前,我作為校監,不會向教委會提出重大的決定。」

他指,雖然未決定確切的機制,但就會從有效作出決定,分配資源、學生待遇及教育質素幾方面下手。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。