舊金山推出垃圾桶試點計劃 徵市民意見（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）工務局於今年夏天推出公共垃圾桶試點計劃，市民可以反映意見，一場垃圾桶的比賽正式拉開帷幕。

今次垃圾桶試點計劃有六款，分別是Salt Pepper、Slim Silhouette、Soft Square、BearSaver、Ren Bin和Open Wire Mesh。

多年來，舊金山一直希望更換自1993年以來沿用的綠色垃圾桶，經過三年半的時間，以及550,000美元花費，舊金山決定推行城市試點計劃，使用高科技的新型垃圾桶。

批評人士和工務局指，舊款的綠色垃圾桶經常滿瀉，並且很容易遭到破壞，以及被人打開偷東西。

在2018年，舊金山決定與承包商合作開發設計一個新的垃圾桶，去年工務局公布三個新的灰色垃圾箱，但是垃圾桶每個成本1.2萬至2萬元，就引發了一些爭議。

時任州議會議員楊馳馬（Matt Haney）就指，一個垃圾桶價值2萬元是太荒謬，但一位設計專家表示，定制原型的成本是合理的，工務局指六種垃圾桶當中有三款是定制設計，而另外三款是現成模型，三款定制設計分別是Salt Pepper、Slim Silhouette、Soft Square，而現成模型就是BearSaver、Ren Bin和Open Wire Mesh。

每個定制設計的垃圾桶成本超過一萬元，而三款的現成模型就比較便宜，成本大約600元至2,850元。

舊金山工務局公關部副主任Beth Rubenstein說：「當我們決定做新的垃圾桶時，因為街上舊垃圾桶已用了很久，我們對需要什麼以及有什麼做了很多研究，基本上我們沒有看到任何現成的垃圾桶符合我們所有的標準，所以聘請了工業設計師來提出這3種定制設計。」

工務局表示，今次試點計劃，每個垃圾桶平均需要1.6萬至1.7萬元，但它們相信一旦大量生產，每個垃圾桶的成本會在2千到3千元之間。

舊金山工務局中文發言人盧師惟說：「現在的原型比現成的昂貴，因為手工製作，就像是特別設計，所以這是一個現在的確是更貴的，但是一旦大量生產，它將在2千到3千元之間，現在只有這幾款不同的人手製作，所以比較貴，但將來用機器大量生產時，就便宜好多。」

舊金山週一起在全市將會隨機放26個垃圾桶，下月再放26個，三款的定制設計垃圾桶，每款放5個，而現成模型的垃圾桶，就每款放3至4個。

在為期60天的試點期間，舊金山市民可以透過垃圾桶上的二維碼對設計提供意見，工務局在9月17後計劃結束後，將會審查意見，並確定最終設計的修改，然後在秋季選擇製造商，暫時沒有時間表，指舊金山何時會更換街上的3千多個垃圾桶，工務局希望市民踴躍參加問卷。

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