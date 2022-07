舊金山推出垃圾桶試點計劃 徵市民意見（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)工務局於今年夏天推出公共垃圾桶試點計劃,市民可以反映意見,一場垃圾桶的比賽正式拉開帷幕。

今次垃圾桶試點計劃有六款,分別是Salt Pepper、Slim Silhouette、Soft Square、BearSaver、Ren Bin和Open Wire Mesh。

多年來,舊金山一直希望更換自1993年以來沿用的綠色垃圾桶,經過三年半的時間,以及550,000美元花費,舊金山決定推行城市試點計劃,使用高科技的新型垃圾桶。

批評人士和工務局指,舊款的綠色垃圾桶經常滿瀉,並且很容易遭到破壞,以及被人打開偷東西。

在2018年,舊金山決定與承包商合作開發設計一個新的垃圾桶,去年工務局公布三個新的灰色垃圾箱,但是垃圾桶每個成本1.2萬至2萬元,就引發了一些爭議。

時任州議會議員楊馳馬(Matt Haney)就指,一個垃圾桶價值2萬元是太荒謬,但一位設計專家表示,定制原型的成本是合理的,工務局指六種垃圾桶當中有三款是定制設計,而另外三款是現成模型,三款定制設計分別是Salt Pepper、Slim Silhouette、Soft Square,而現成模型就是BearSaver、Ren Bin和Open Wire Mesh。

每個定制設計的垃圾桶成本超過一萬元,而三款的現成模型就比較便宜,成本大約600元至2,850元。

舊金山工務局公關部副主任Beth Rubenstein說:「當我們決定做新的垃圾桶時,因為街上舊垃圾桶已用了很久,我們對需要什麼以及有什麼做了很多研究,基本上我們沒有看到任何現成的垃圾桶符合我們所有的標準,所以聘請了工業設計師來提出這3種定制設計。」

工務局表示,今次試點計劃,每個垃圾桶平均需要1.6萬至1.7萬元,但它們相信一旦大量生產,每個垃圾桶的成本會在2千到3千元之間。

舊金山工務局中文發言人盧師惟說:「現在的原型比現成的昂貴,因為手工製作,就像是特別設計,所以這是一個現在的確是更貴的,但是一旦大量生產,它將在2千到3千元之間,現在只有這幾款不同的人手製作,所以比較貴,但將來用機器大量生產時,就便宜好多。」

舊金山週一起在全市將會隨機放26個垃圾桶,下月再放26個,三款的定制設計垃圾桶,每款放5個,而現成模型的垃圾桶,就每款放3至4個。

在為期60天的試點期間,舊金山市民可以透過垃圾桶上的二維碼對設計提供意見,工務局在9月17後計劃結束後,將會審查意見,並確定最終設計的修改,然後在秋季選擇製造商,暫時沒有時間表,指舊金山何時會更換街上的3千多個垃圾桶,工務局希望市民踴躍參加問卷。

