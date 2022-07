【KTSF】

南灣聖荷西的致命車禍頻傳,週日深夜時分發生,汽車撞倒行人後不顧而去的案件,被撞的行人當場死亡。

現場位於Story Raod及Kollmar Drive交界路口,警方表示,週日晚11時左右接報趕到現場,根據警方初步調查,一輛深色休旅車在Story Road撞倒一名站在路中的男子,當時他沒有使用行人過路線,肇事司機事後開車逃逸,警方還未掌握司機身份及資料。

這宗致命的交通事件,是聖荷西今年第第37宗致命車禍,總共造成39人死亡,其中23人是行人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。