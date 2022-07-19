聖荷西週日發生兇殺案 警拘另外兩宗兇案疑犯（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方正在調查一宗週日清晨時分發生的兇殺案，警方也在週一公佈已逮捕上星期兩宗兇殺案的涉案疑犯。

週日清晨6時左右，警方接報指，Story Road 1700號路段發生集體鬥毆事件，警方抵達現場時，發現一個男人受重傷，男事主送院後宣告不治，警方正在調查犯案動機及疑犯身份。

另外，南灣聖荷西上星期發生了兩宗兇殺案，警方週一公佈逮捕了兩名涉案疑犯。

上星期二的兇殺案，40歲疑犯Saunray Winchester涉嫌晚上在South Market街100號地段襲擊一個女人，女事主身上最少有一處刀傷，當場死亡。

警方資料顯示，疑犯和女事主都是無家可歸者。

上星期五清晨時分，Monterey Road 2100號路段的Plant購物中心發生槍擊命案，一個男人中槍死亡，警方拘捕了20歲聖荷西居民Manuel Gutierrez，案件仍在調查中。

聖荷西今年至今總共發生了23宗兇殺案。

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