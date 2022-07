聖荷西週日發生兇殺案 警拘另外兩宗兇案疑犯（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方正在調查一宗週日清晨時分發生的兇殺案,警方也在週一公佈已逮捕上星期兩宗兇殺案的涉案疑犯。

週日清晨6時左右,警方接報指,Story Road 1700號路段發生集體鬥毆事件,警方抵達現場時,發現一個男人受重傷,男事主送院後宣告不治,警方正在調查犯案動機及疑犯身份。

另外,南灣聖荷西上星期發生了兩宗兇殺案,警方週一公佈逮捕了兩名涉案疑犯。

上星期二的兇殺案,40歲疑犯Saunray Winchester涉嫌晚上在South Market街100號地段襲擊一個女人,女事主身上最少有一處刀傷,當場死亡。

警方資料顯示,疑犯和女事主都是無家可歸者。

上星期五清晨時分,Monterey Road 2100號路段的Plant購物中心發生槍擊命案,一個男人中槍死亡,警方拘捕了20歲聖荷西居民Manuel Gutierrez,案件仍在調查中。

聖荷西今年至今總共發生了23宗兇殺案。

