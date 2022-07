【有線新聞】

《金融時報》報道,美國眾議院議長佩洛西下月訪台。中方要求美國不要安排佩洛西訪台。

報道指82歲的佩洛西下月會率領代表團訪台。如果成行,會是相隔25年再有眾議院議長到台灣。白宮曾對佩洛西出訪表達擔憂,認為對中國來說時機敏感。

佩洛西原訂4月訪台,但因為確診新型肺炎押後行程。

在北京,中國外交部表示,如果佩洛西訪台,將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定,嚴重損害中國主權和領土完整,衝擊中美關係的政治基礎。中方堅決反對,要求美方不得安排佩洛西訪台,停止美台官方往來和停止製造台海局勢緊張因素。

