佛州17死高中槍擊案兇徒量刑聆訊展開

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Parkland市一間高中，4年前發生校園槍擊案，造成17死17人受傷的被告去年認罪之後，法庭週一開始展開量刑聆訊，將要決定判處被告死刑，抑或終身監禁。

被告Nikolas Cruz因為2018年佛羅里達州Parkland市Marjory Stoneman Douglas高中發生的校園槍擊案，而在去年10月承認17項謀殺和17項企圖謀殺罪全部罪名成立，量刑聆訊週一開始，檢控官建議判被告死刑。

檢控官Michael Satz說：「這些謀殺，全部17人（被殺），令人髮指、殘暴和殘忍，是冷血殺17人，經過計算與預謀。」

但被告的公辯律師就認為，應該酌情來減輕判罰。

公辯律師Melisa McNeill說：「辯方保留開場陳詞。」

12名陪審員將要決定被告的命運，究竟判他終身監禁抑或死刑，最終量刑結果將由法官宣判。

面對當前頻頻發生的槍擊案，預料案中的死傷者家屬將會發表感人和激動的證詞。

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