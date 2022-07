佛州17死高中槍擊案兇徒量刑聆訊展開

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Parkland市一間高中,4年前發生校園槍擊案,造成17死17人受傷的被告去年認罪之後,法庭週一開始展開量刑聆訊,將要決定判處被告死刑,抑或終身監禁。

被告Nikolas Cruz因為2018年佛羅里達州Parkland市Marjory Stoneman Douglas高中發生的校園槍擊案,而在去年10月承認17項謀殺和17項企圖謀殺罪全部罪名成立,量刑聆訊週一開始,檢控官建議判被告死刑。

檢控官Michael Satz說:「這些謀殺,全部17人(被殺),令人髮指、殘暴和殘忍,是冷血殺17人,經過計算與預謀。」

但被告的公辯律師就認為,應該酌情來減輕判罰。

公辯律師Melisa McNeill說:「辯方保留開場陳詞。」

12名陪審員將要決定被告的命運,究竟判他終身監禁抑或死刑,最終量刑結果將由法官宣判。

面對當前頻頻發生的槍擊案,預料案中的死傷者家屬將會發表感人和激動的證詞。

