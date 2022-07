【KTSF】

週日晚在東灣奧克蘭(屋崙)有汽車撞死一名行人後不顧而去,警方表示,正在尋找涉案的車輛。

事故發生在晚上10點後不久,地點位於Bancroft Avenue靠近61st Avenue,到達現場的警員發現,一名60多歲的男子躺在Bancroft的西行行車道路上,消防與醫護人員到場後宣布他已經死亡。

警方表示,涉嫌肇事的車輛,是一輛銀色或白色pickup貨車,任何人有相關線索,請致電:(510) 777-8570同警方聯絡。

