【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Mission高中的學生,於2021至2022學年報讀加州大學,錄取率高過校區內其他高中,包括Lowell高中。

根據舊金山觀察家報的報導,Mission高中的學生,有六成是拉美裔,一成四是非洲裔,亞太裔佔7%。

於應屆畢業班,有八成五學生將會繼續升學,而於83個申請加大的學生中,九成都獲得錄取,獲得錄取的百分率較Lowell高中還要高。

近年Mission高中投入更多資源支援有需要的學生,例如是一對一輔導,度身訂造的升學顧問,都漸漸培養學生繼續升學的文化。

另外,舊金山聯合校區在高中9年級和10年級推行名叫JCYC’s Upward Bound,幫助來自低收入家庭學生的計劃,使學生更了解升學的選擇,包括申請加大、州立大學以及私立大學。

