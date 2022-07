【KTSF】

舊金山(三藩市)國際機場(SFO)週二清晨發生刀傷血案,一名男子在行李領取區被人用利器刺中受傷。

事發於清晨4時55分左右,地點在3號客運大樓的行李領取區,警員到場後,發現一名受害人被刺中受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

警方已扣查一名懷疑涉案的男子,事件沒有影響機場的航班服務。

