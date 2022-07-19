夏季捐血量銳減 紅十字會促民眾踴躍捐血

【KTSF 張擎鳳報導】

美國紅十字會指出，每兩秒鐘就有人需要輸血，但是每年夏天的捐血量都會減少，為了防止短缺，紅十字會敦促民眾踴躍捐血。

每年的夏天，全國捐血量都下降，僅在6月，捐血下降了12%，降幅非常顯著，比以往的月份下降很多。

夏季是血庫短缺的時期，因為民眾外出度假，學校不能舉辦捐血活動，人們也傾向於減少捐血的時間。

疫情令情況變得更惡劣，美國紅十字會的Rodney Wilson說：「與新型肺炎相關的許多因素，繼續使我們難以收集足夠的血液。」

但傷者以及接受手術的人需要輸血。

Wilson說：「對血液的需求可能會在，任何時候出乎意料地突然出現。」

Wilson說，需要更多不同血型的捐贈者。

Wilson說：「平均而言，紅十字會每天需要收集近一萬3千次捐血，以支持全國2,500家醫院的患者。」

捐血的時間大概是一個小時，這樣做可以幫助他人。

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