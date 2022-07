夏季捐血量銳減 紅十字會促民眾踴躍捐血

【KTSF 張擎鳳報導】

美國紅十字會指出,每兩秒鐘就有人需要輸血,但是每年夏天的捐血量都會減少,為了防止短缺,紅十字會敦促民眾踴躍捐血。

每年的夏天,全國捐血量都下降,僅在6月,捐血下降了12%,降幅非常顯著,比以往的月份下降很多。

夏季是血庫短缺的時期,因為民眾外出度假,學校不能舉辦捐血活動,人們也傾向於減少捐血的時間。

疫情令情況變得更惡劣,美國紅十字會的Rodney Wilson說:「與新型肺炎相關的許多因素,繼續使我們難以收集足夠的血液。」

但傷者以及接受手術的人需要輸血。

Wilson說:「對血液的需求可能會在,任何時候出乎意料地突然出現。」

Wilson說,需要更多不同血型的捐贈者。

Wilson說:「平均而言,紅十字會每天需要收集近一萬3千次捐血,以支持全國2,500家醫院的患者。」

捐血的時間大概是一個小時,這樣做可以幫助他人。

