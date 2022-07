灣區捷運停止執行強制口罩令 但仍強烈建議乘客戴口罩

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區捷運(BART)週一開始停止執行強制口罩令,但仍然強烈建議乘客戴口罩。

雖然灣區捷運的口罩令週一結束,早上可以見到有些乘客已經無再戴口罩,但是在東灣Pleasant Hill捷運站入口處,仍然擺放著告示牌,強烈建議民眾戴口罩。

捷運表示,乘客可以向票站職員索取口罩。

舊金山(三藩市)加州大學(UCSF)傳染病學教授陳子平說,新型肺炎病毒在社區非常活躍,表面上確診病例沒有大幅增加,原因是是市民居家檢測,沒有通報當局而已。

陳子平說:「有人認為實際病例與1月份一樣多,目前確診數字可能比實際官方報告的多2到10倍,這是由於居家檢測普及化,但北加州的污水病毒殘留量反映了實況。」

陳子平說,目前有44人因染疫而在舊金山加州大學醫院留院,而1月份有100多人住院,隨著越來越多人中招,住院人數可能會增加。

陳子平說,這種Omicron亞型變種病毒株,可以令曾經染疫的人再度受感染,目前美國病例大多數是BA.4及BA.5引起,BA.5能夠逃避中和抗體,傳染力和致病力因此更強。

根據Johns Hopkins大學數據,過去三個月,全國平均每日確診病例翻了不只三倍,聯邦政府數據顯示,目前全國染疫住院人數,在約四個月內首次超過4萬人,每日染疫死亡人數近兩個月來首次超過400人。

