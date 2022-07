【有線新聞】

美國宣布再向台灣出售逾一億美元軍備。新一批軍售包括坦克和戰車的非機密部件和維修零件,以及後勤技術支援等。這次是總統拜登上任後,華府第五度對台售武。

美國國防安全合作局指,軍售項目將增強台灣與美國和其他盟友的軍事協同能力,以及加強台灣應對當前和未來威脅。

台灣當局表示歡迎,感謝美方落實對台的安全承諾,並預計軍售方案可望一個月內生效。

