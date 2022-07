烏克蘭唐氏綜合症4歲女童命喪炮火後下葬

【有線新聞】

俄烏戰事持續,烏克蘭一名命喪炮火的4歲女童舉殯,加上馬航MH17航班在俄烏衝突中被擊落8周年,總統澤連斯基表示,俄羅斯將要為所犯的罪行付出代價。

患有唐氏綜合症的4歲女童麗莎,住在中部城市文尼察,當地近日受到猛烈炮轟,麗莎在母親帶往言語治療覆診時命喪炮火中,母親受重傷,親屬為麗莎舉殯。

主持儀式的東正教士稱,雖然不認識麗莎,但沒有人可對此無動於衷,大家亦都知道邪惡不會得勝。儀式結束後,麗莎入土為安,父親和外祖母依依不捨。

在另一個中部城市,位於基輔外圍的伊爾平,不少人雖避過炮火的直接傷害,避難後回到當地,但眼前已經樓不成樓,家不成家,火車車廂成為了他們暫時棲身的地方。距離正常生活仍遙遠,但慶幸還能找回愛貓團聚。

俄羅斯國防部長紹伊古,日前下令軍方加強攻勢,軍方聲稱再炸毀一批北約提供的武器,包括多管火箭炮及魚叉反艦導彈。

周六及周日這一連兩天都對俄烏關係別具歷史意義,8年前的7月17日,馬航MH17客機於俄烏衝突中遭擊落墜毀,造成近300人死亡。

西方及烏克蘭一直指控是親俄武裝所為,總統澤連斯基再次慰問死難親屬,又批評俄羅斯繼續散播傷痛及死亡,對方犯下惡行不會逍遙法外,每個俄方的犯人都會受到懲戒。

至於剛過去的周六則是烏克蘭發表主權獨立宣言32周年,宣言當年在議會通過,正式脫離蘇聯。澤連斯基稱,烏克蘭在歷史、政治、文化及法理上都有權獨立,人民對於這一戰能獲勝的決心亦是建基於此。

