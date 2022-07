英國酷熱下學校鐵路服務受影響

【有線新聞】

歐洲熱浪持續,英國和法國預料會錄得破紀錄高溫。英國部分鐵路暫停服務,多間學校停課,當局呼籲民眾盡量留在家中。

英國發出首個紅色極端酷熱天氣警告,倫敦及周邊地區是熱的地區之一。即使當局呼籲民眾避免外出,在伯明翰鐵路站附近仍然逼滿出行的人群。為了防止路軌因高溫膨脹變形,倫敦地鐵限速行駛,英格蘭東北部和倫敦部分路線停駛。

酷熱下部分學校停課或提早下課,店舖提早關門。部分醫院取消非緊急預約服務。

夏日炎炎,最逍遙自在的可能是這群小企鵝,牠們躲在水族館吃冷冰冰小魚消消暑。

這次的紅色極端酷熱天氣警告,涵蓋倫敦、曼徹斯特和約克等地區;英格蘭其餘地區、威爾士和蘇格蘭則處於黃色警告級別,會維持至周二。

當局亦將英格蘭的高溫健康警告,提高至最高級別第4級,相當於進入緊急狀態,預計周二氣溫甚至會高達攝氏43度。

熱浪席捲西歐,酷熱天氣引發的山火,在法國西南部旅遊勝地吉倫特地區蔓延,逾14,000公頃土地被燒毀,過千名消防員日以繼夜灌救。隨著風向改變,當局加緊疏散鄰近3500人。西南部15個地區,氣溫可能達破紀錄水平。

聯合國秘書長古特雷斯在柏林的氣候會議指,山火和熱浪在全球肆虐,一半人類處於危險地帶,沒有一個國家能倖免,但各國繼續依賴化石燃料,人類必須作出抉擇,到底集體行動抑或「集體自殺」。

