英國酷熱下學校鐵路服務受影響

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歐洲熱浪持續，英國和法國預料會錄得破紀錄高溫。英國部分鐵路暫停服務，多間學校停課，當局呼籲民眾盡量留在家中。

英國發出首個紅色極端酷熱天氣警告，倫敦及周邊地區是熱的地區之一。即使當局呼籲民眾避免外出，在伯明翰鐵路站附近仍然逼滿出行的人群。為了防止路軌因高溫膨脹變形，倫敦地鐵限速行駛，英格蘭東北部和倫敦部分路線停駛。

酷熱下部分學校停課或提早下課，店舖提早關門。部分醫院取消非緊急預約服務。

夏日炎炎，最逍遙自在的可能是這群小企鵝，牠們躲在水族館吃冷冰冰小魚消消暑。

這次的紅色極端酷熱天氣警告，涵蓋倫敦、曼徹斯特和約克等地區；英格蘭其餘地區、威爾士和蘇格蘭則處於黃色警告級別，會維持至周二。

當局亦將英格蘭的高溫健康警告，提高至最高級別第4級，相當於進入緊急狀態，預計周二氣溫甚至會高達攝氏43度。

熱浪席捲西歐，酷熱天氣引發的山火，在法國西南部旅遊勝地吉倫特地區蔓延，逾14,000公頃土地被燒毀，過千名消防員日以繼夜灌救。隨著風向改變，當局加緊疏散鄰近3500人。西南部15個地區，氣溫可能達破紀錄水平。

聯合國秘書長古特雷斯在柏林的氣候會議指，山火和熱浪在全球肆虐，一半人類處於危險地帶，沒有一個國家能倖免，但各國繼續依賴化石燃料，人類必須作出抉擇，到底集體行動抑或「集體自殺」。

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