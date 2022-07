美國踏入暑假更多航班被取消（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

家中的孩子陸續開始放暑假,家長也把握機會帶全家出遊,但國内的航班大亂,平均一天就有上百架航班取消,也有上千起班機延誤,這背後的原因牽連了聯邦機關與航空公司所遇到的困難。

現在正值夏季旅遊旺季,但國内航班的變更及取消,可能將壞了全家出遊的興致。

數據顯示,自Memorial Day連假起,全美至少有3萬架航班遭取消。

根據Flightware的計算,紐約的3個機場是班機取消最嚴重的地方,其中有8%從Newark機場起飛的班機,在近期内都被取消。

Flightaware代表Kathleen Bangs說︰「班級取消不是平均分配的,有些機場的狀況較為嚴重。」

前十名班機誤點的機場中,佛羅里達州就有3個機場上榜,3分之1從Orlando起飛的夏季航班出現延誤。

但不只班機誤點創新高,近期旅客量也超過疫情爆發前的數字,這樣的業務量不但帶給航空公司負擔,連機場人員也無法負荷。

聯合航空執行長Scott Kirby說︰「紐約、Newark、佛羅里達是航管的一大挑戰,很多航空公司都有其他的問題,但這兩地的機場真的遇到困境。」

聯邦航空管理局(FAA)指,問題出在航空公司人手不足、天氣狀況不佳及空中交通擁擠。

在維珍尼亞州的指揮中心,航空管理局解釋佛羅里達州上空為何會出現有如「高速公路塞車」的情況。

FAA國家交通管理幹事John Lucia說︰「如果有幾個雷暴在佛州上方,很多航缐就會備受限制,尤其是夏季,如果要準時抵達目的地,最好要避開午後班機。」

航空公司表示,5千萬的疫情救助金會幫助他們挽救現在所處的困境。

美國經濟自由計劃Bill McGee說︰「航空業現在無法正常運作,它沒在善用納稅人的錢。」

聯邦運輸部長布提捷(Pete Buttigieg)則說,航班狀況已經改善了許多,但航空公司可以再加油。

布提捷說︰「我們看航空公司收了旅客的旅費,就得好好接送旅客。」

航班不可靠而油價又高漲,夏季旅遊將面臨這雙重考驗。

