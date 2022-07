舊金山市選民最常見姓氏幾乎全部是華裔姓氏（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市最常見的姓氏是哪些呢?一項由《舊金山紀事報》整理的數據發現,舊金山市選民最常見的姓氏,幾乎全部都是華裔姓氏。

舊金山紀事報根據舊金山選民登記資料,來做該市最常見姓氏的分析,結果前十名的姓氏當中,前八名全部都是華裔姓氏。

其中最常見的姓氏是Lee 李,有5,551人,佔選民人口的1,1%;其次是Wong 黃,有5,015人,佔選民人口的1%;第三則是Chen 陳,有3,475人,佔選民人口的0.7%。

接著依序是第四Li 李;

第五Chan 陳;

第六Huang 黃;

第七 Wu 吳;

第八 Yu 余;

第九 Smith,也是前十排名中的非亞裔姓氏;

第十 Nguyen 阮;

第十一 Liu 劉;

第十二 Johnson;

第十三 Ng 吳;

第十四 Lin 林;

第十五 Williams。

在這前十五名的姓氏排名中,華裔姓氏就佔超過一半,可以看出舊金山的華裔登記選民人數眾多,參與選舉相當踴躍。

