舊金山市選民最常見姓氏幾乎全部是華裔姓氏（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市最常見的姓氏是哪些呢？一項由《舊金山紀事報》整理的數據發現，舊金山市選民最常見的姓氏，幾乎全部都是華裔姓氏。

舊金山紀事報根據舊金山選民登記資料，來做該市最常見姓氏的分析，結果前十名的姓氏當中，前八名全部都是華裔姓氏。

其中最常見的姓氏是Lee 李，有5,551人，佔選民人口的1,1%；其次是Wong 黃，有5,015人，佔選民人口的1%；第三則是Chen 陳，有3,475人，佔選民人口的0.7%。

接著依序是第四Li 李；

第五Chan 陳；

第六Huang 黃；

第七 Wu 吳；

第八 Yu 余；

第九 Smith，也是前十排名中的非亞裔姓氏；

第十 Nguyen 阮；

第十一 Liu 劉；

第十二 Johnson；

第十三 Ng 吳；

第十四 Lin 林；

第十五 Williams。

在這前十五名的姓氏排名中，華裔姓氏就佔超過一半，可以看出舊金山的華裔登記選民人數眾多，參與選舉相當踴躍。

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