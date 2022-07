舊金山非牟利機構主席遇襲受傷

【KTSF】

舊金山(三藩市)一間非牟利機構的主席,於機構位於Fillmore區的社區中心門前,遭到兩名男子用木板擊打頭部,面上多處受傷。

相片可見,事主James Spingola面上受傷並送院治理,他指當時被人用2寸乘4寸的木板先擊打他的後腦,然後面上亦遭殃,造成眼部骨裂,張開雙眼亦成困難。

Spingola於Ella Hill Hutch社區中心,為青少年服務,致力使他們遠離暴力。

全國有色人種協進會(NAACP)的舊金山分會主席Amos Brown指,事主作為社區中心的主席,一直於教導兒童上不遺餘力,又指不希望見到這種毀滅性的舉動,尤其是於已經受到挑戰的社區中。

他與事主最近談及過社區中,暴力、毒品及露宿者的種種問題,預計這種事件遲早發生,他並不驚訝。

而事主Spingola指,星期五早上約11點,發現兩人正嘗試跳過社區中心的圍欄,於是告訴他們不要在該處聚集,然後就遭到襲擊。

Amos Brown指,社區中心的存在,是為了服務兒童,而Spingola就為那些人想佔社區中心便宜而感到失望。

警方當場拘捕一名疑犯,第二名疑犯在逃,目前於GoFundMe網站上,有人為Spingola的醫療費用眾籌,網址:https://www.gofundme.com

