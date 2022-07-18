舊金山非牟利機構主席遇襲受傷

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舊金山（三藩市）一間非牟利機構的主席，於機構位於Fillmore區的社區中心門前，遭到兩名男子用木板擊打頭部，面上多處受傷。

相片可見，事主James Spingola面上受傷並送院治理，他指當時被人用2寸乘4寸的木板先擊打他的後腦，然後面上亦遭殃，造成眼部骨裂，張開雙眼亦成困難。

Spingola於Ella Hill Hutch社區中心，為青少年服務，致力使他們遠離暴力。

全國有色人種協進會（NAACP）的舊金山分會主席Amos Brown指，事主作為社區中心的主席，一直於教導兒童上不遺餘力，又指不希望見到這種毀滅性的舉動，尤其是於已經受到挑戰的社區中。

他與事主最近談及過社區中，暴力、毒品及露宿者的種種問題，預計這種事件遲早發生，他並不驚訝。

而事主Spingola指，星期五早上約11點，發現兩人正嘗試跳過社區中心的圍欄，於是告訴他們不要在該處聚集，然後就遭到襲擊。

Amos Brown指，社區中心的存在，是為了服務兒童，而Spingola就為那些人想佔社區中心便宜而感到失望。

警方當場拘捕一名疑犯，第二名疑犯在逃，目前於GoFundMe網站上，有人為Spingola的醫療費用眾籌，網址：https://www.gofundme.com

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