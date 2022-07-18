美國得州小學槍擊案調查報告指警方應對不力

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美國得州造成21死的小學槍擊案，初步調查報告出爐，披露案發時有376名警員到場，但等待超過1小時才制服槍手，質疑當日指揮和決策差劣，反映警隊系統失敗，時任署理警察局長休假接受調查。

原定周日才向死者家屬公布的案發小學閉路電視片段，日前已有部分曝光。

得州州議會最新公布的77頁初步調查報告披露，18歲槍手當日上午約11時半，闖入這間位於尤瓦爾迪的小學後，開了超過140槍，估計首批警員到場前的數分鐘內已開了100槍。

當日先後有370多名警員到場，但其中多人反映不清楚聽從誰人指揮，連按機制應負責部署、案發數分鐘已到場的尤瓦爾迪校區警長阿雷東多，也聲稱不知道自己應負責指揮，又以麻煩為由，沒帶無線電行動，影響溝通協調，連槍手所在班房仍有學童報警求救都不知情，他指若得知有人生還可能會早點行動。

在各方缺乏溝通和準確情報下，部分警員以為目標人物已被包圍，沒及時察覺槍手仍在行兇。

報告質疑除了阿雷東多和尤瓦爾迪市警員，連同州、聯邦警員和邊防部隊同樣有責任，批評警方雖非故意不作為，但制度上出現問題、行動散漫、決策極差，浪費時間「找鑰匙、等盾牌」，過了一個多小時才進入班房擊斃槍手，錯失挽救人命的時機。

有尤瓦爾迪民眾說：「他（警方）聲稱他們不是膽小鬼，當然不是，他們是懦夫，不是膽小鬼，是懦夫、窩囊，轉頭便跑，他們跑離學校。」

面對民眾不滿，尤瓦爾迪市長麥克勞克林指市政府已展開內部調查，承諾公開所有涉案警員的隨身攝錄片段，查出應承擔責任的人。除了早前休假受查的阿雷東多，時任署理警察局長亦已休假。

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