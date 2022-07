美國得州小學槍擊案調查報告指警方應對不力

【有線新聞】

美國得州造成21死的小學槍擊案,初步調查報告出爐,披露案發時有376名警員到場,但等待超過1小時才制服槍手,質疑當日指揮和決策差劣,反映警隊系統失敗,時任署理警察局長休假接受調查。

原定周日才向死者家屬公布的案發小學閉路電視片段,日前已有部分曝光。

得州州議會最新公布的77頁初步調查報告披露,18歲槍手當日上午約11時半,闖入這間位於尤瓦爾迪的小學後,開了超過140槍,估計首批警員到場前的數分鐘內已開了100槍。

當日先後有370多名警員到場,但其中多人反映不清楚聽從誰人指揮,連按機制應負責部署、案發數分鐘已到場的尤瓦爾迪校區警長阿雷東多,也聲稱不知道自己應負責指揮,又以麻煩為由,沒帶無線電行動,影響溝通協調,連槍手所在班房仍有學童報警求救都不知情,他指若得知有人生還可能會早點行動。

在各方缺乏溝通和準確情報下,部分警員以為目標人物已被包圍,沒及時察覺槍手仍在行兇。

報告質疑除了阿雷東多和尤瓦爾迪市警員,連同州、聯邦警員和邊防部隊同樣有責任,批評警方雖非故意不作為,但制度上出現問題、行動散漫、決策極差,浪費時間「找鑰匙、等盾牌」,過了一個多小時才進入班房擊斃槍手,錯失挽救人命的時機。

有尤瓦爾迪民眾說:「他(警方)聲稱他們不是膽小鬼,當然不是,他們是懦夫,不是膽小鬼,是懦夫、窩囊,轉頭便跑,他們跑離學校。」

面對民眾不滿,尤瓦爾迪市長麥克勞克林指市政府已展開內部調查,承諾公開所有涉案警員的隨身攝錄片段,查出應承擔責任的人。除了早前休假受查的阿雷東多,時任署理警察局長亦已休假。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。