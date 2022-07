[KTSF】

Mountain View一名警員,週六凌晨截查一輛汽車,進行酒駕的常規截查時中槍受傷,警方週日將疑犯拘捕。

發在週六午夜過後,位於Mountin View的Villa街夾Wild Cherry Lane,該名警員當時加班進行常規酒駕截查,涉案汽車被截停後,車裏有人突然向警員開槍,之後駛離現場,但在附近撞毀,槍手隨後棄車徒步逃逸,受傷的警員送院後沒有大礙。

警方之後在Mountin View市區展開大規模搜捕,警方週日已將嫌犯拘捕。

