Livermore保齡球場致命槍擊案 一死兩傷

【KTSF】

東灣Livermore一間保齡球場發生致命槍擊案,造成一死兩傷,槍手在逃。

根據Livermore警方,槍擊案於星期六晚上約6點,於Railroad Avenue 1620號一間繁忙的保齡球場發生。

一名不願露面的青少年指,事發時聽到5發槍聲,於是立即跑出保齡球場,而他的表姐亦同時跑出,告訴他有一個人即時死亡,而他叔叔的背脊亦中槍。

警方指,事件中一名28歲男子死亡,另外有兩名20多歲的男子受傷,他們情況穩定。

警方發言人指,事發時包括槍手在內4人爭執,最終演變成槍擊案。

槍手當時拔槍,然後開槍擊中其餘3名事主。

爭執的原因不明,但警方相信槍手與3名事主都互相認識,他指該保齡球場很大,亦設有酒吧,所以顧客都需要已滿21歲。

保齡球場當時正舉行生日會,雖然生日會與爭執及槍擊案無關,但生日會的參加者經歷這宗槍擊案告訴KPIX記者,他們受到創傷。

警方發言人指,Livermore平均每年發生一至兩宗謀殺案,除了年初一宗謀殺案,市內已經有幾年沒有謀殺案發生,該些事件十分罕有。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。