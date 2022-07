參展珠寶在運往南加州展出場地途中失竊

【KTSF 梁展穎報導】

一批參展的珠寶,在洛杉磯北面一架裝甲貨車上失竊,損失可能過億元。

在這宗珠寶失竊案發生在南加州洛杉磯縣北面一架Brink貨車中,有多位苦主說,他們一生的財產,在一輛裝甲車中被人偷去,估計損失總值超過$1.5億元。

那些珠寶上星期在San Mateo的活動中心的珠寶展銷會中展出,一位珠寶商說,當中有一粒19卡拉的黃鑽石,配上一百卡拉的多彩寶石。

這位受害者說,由於他並沒有一個固定的展覽場地,所以他的生意都靠流動珠寶展銷會,在上星期日晚上,屬於18位商人的珠寶貨品,運上一架Brinks公司的裝甲貨車,準備前往南加州Pasadena會議中心,參加國際珠寶展覽,但上星期一早上在途中失竊。

FBI確認和南加州縣警察局合作調查,這一宗盜竊案件,苦主目前尚未獲得Brink公司的直接回應,受害者說暫時仍然沒有消息。

