【有線新聞】

美國印第安納州有槍手進入一個商場射殺3人後,被一名途人開槍擊斃。

警方事後圍封現場,事發於當地周日晚上,一名男子持步槍進入商場的美食廣場開槍掃射,造成3人死亡、2人受傷,之後被一名攜帶手槍的目擊途人開槍射殺,槍手當場死亡,當局正調查槍手動機及身份。

