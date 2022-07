【KTSF】

北灣Fairfield一名男子,本月初於家門前遭到蒙面匪徒搶劫,當地警方拘捕一名男子。

該名30歲的疑犯,涉嫌於7月7日持槍打劫70歲的男事主,事發經過被事主的閉路電視錄下。

疑犯Omari Garland涉嫌持槍襲擊事主及搶走事主的手機,警方起出被搶的手機,警方亦發現Garland與區內的其它幾宗案件有關。

