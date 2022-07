【有線新聞】

歐洲熱浪持續,其中西班牙和葡萄牙過去一周炎熱天氣下,共有過千人死亡。

西班牙全國有超過30處山火,當地在一個月內,受第二輪熱浪侵襲,連日氣溫超過攝氏40度,反常高溫引致約360人死亡。

在相鄰的葡萄牙,上周四溫度一度高達攝氏47度,過去一周已逾650人因為高溫天氣死亡,大部分是長者。

長期乾旱亦加劇撲救山火的難度,有消防員在灌救期間,因飛機失事殉職。

