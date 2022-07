【KTSF 朱慧琪報導】

加州市民現在可以通過一個網站,將電力供應商費用做比較。

根據6月份勞工部數據,舊金山地區家庭每度電是31.1分,比去年高出19.2%高約兩成,比全國平均水平高出94.4%<近一倍,而舊金山地區的天然氣價格每度2.277美元,比去年同期高出33.6%,比全國平均水平高出34%。 加州公用事業委員會(CPUC)推出這個電力供應商費用比較的網站,給消費者可以在網站上比較市政公共機構CCA,或其他能源供應商的費率,例如PG&E、SCE和SDG&E等。 查詢詳情,請瀏覽 :https://www.cpuc.ca.gov/RatesComparison (Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有,不得轉載。