美國新型肺炎確診數字迫近1月高峰期

加州目前的新冠肺炎確診病例,七天平均確診率是16.7%,比上一個星期上升1個百分點,但是這還不足以正確反映目前的疫情。

感染新冠肺炎兩個星期的Burlingame 居民Andy Helgesen表示,目前在康復中的他,感覺胸部有點緊,兩個星期前感覺不舒服,在家做居家病毒檢測,他說自己和一些朋友一樣,在過去兩年沒有染病,但是陸續在過去兩個星期感染病毒。

舊金山加大的傳染病學教授George Rutherford表示,目前正處於一波疫情高峰期,有很多病例和傳染,但是事實上,確診數字卻不能反映目前疫情的嚴重性,居家病毒檢測雖然有它的好處,但是因為不需要通報,確實的病例就無法反映。

Rutherford教授認為,目前的病例達到今年1月Omicron高峰期的六到七成,因此必須靠污水檢測來看疫情有多嚴重。

目前Marin縣和Sonoma縣有一個居民報告染病的系統,除此之外都不需要通報。

Andy表示,有向自己的家庭醫生報告,他會想起自己可能和他人接觸的地方,兩個可能的場所是一個音樂會和一個示威活動。

一些傳染病學專家認為,目前廣傳的Omicron BA.4和BA.5,傳染性尤其高,並會逃避中和抗體,導致突破性感染,專家建議除了在室內戴口罩,在戶外人多的地方也應該帶口罩。

Andy說,口罩確實是一個好建議,他也說要是染病的話,要給自己休息康復的機會。

