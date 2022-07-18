美國新型肺炎確診數字迫近1月高峰期

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加州目前的新冠肺炎確診病例，七天平均確診率是16.7%，比上一個星期上升1個百分點，但是這還不足以正確反映目前的疫情。

感染新冠肺炎兩個星期的Burlingame 居民Andy Helgesen表示，目前在康復中的他，感覺胸部有點緊，兩個星期前感覺不舒服，在家做居家病毒檢測，他說自己和一些朋友一樣，在過去兩年沒有染病，但是陸續在過去兩個星期感染病毒。

舊金山加大的傳染病學教授George Rutherford表示，目前正處於一波疫情高峰期，有很多病例和傳染，但是事實上，確診數字卻不能反映目前疫情的嚴重性，居家病毒檢測雖然有它的好處，但是因為不需要通報，確實的病例就無法反映。

Rutherford教授認為，目前的病例達到今年1月Omicron高峰期的六到七成，因此必須靠污水檢測來看疫情有多嚴重。

目前Marin縣和Sonoma縣有一個居民報告染病的系統，除此之外都不需要通報。

Andy表示，有向自己的家庭醫生報告，他會想起自己可能和他人接觸的地方，兩個可能的場所是一個音樂會和一個示威活動。

一些傳染病學專家認為，目前廣傳的Omicron BA.4和BA.5，傳染性尤其高，並會逃避中和抗體，導致突破性感染，專家建議除了在室內戴口罩，在戶外人多的地方也應該帶口罩。

Andy說，口罩確實是一個好建議，他也說要是染病的話，要給自己休息康復的機會。

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