華裔影星自爆曾意圖自殺 988防止自殺熱線啟用（視頻）

KTSF 古琳嘉報導

華裔好萊塢影星吳恬敏(Constance Wu)發推文自爆曾因為被批評和攻擊而意圖自殺,現在她把這段經歷寫成書,希望幫助其他有類似經歷的人,她還為全新的988 24小時心理健康危機專線宣傳。

吳恬敏主演的電影“Crazy Rich Asians”創造票房佳績,也讓她的人氣扶搖直上,不過過去近三年來,她在社交媒體卻安靜得有如消失,直到14日才重回社交媒體,在推特上發文,自爆自己的心理健康問題。

她說自己仍對社交媒體感到害怕,因為她差點因為社交媒體而喪命。

原來在2019年,她為了主演的電視影集“Fresh Off the Boat”續集與電視台續約,而寫下一則推文,「太生氣了,我現在真的氣到哭」,被視為耍大牌,隨後在網上引發一片撻伐聲浪,還有人說她是亞裔社區的禍害。

雖然她事後出面解釋,她的本意是說,續約之後她便無法再接其他工作,不過這起失言風波並未因此平息。

吳恬敏說,這些攻擊讓她覺得自己不配活在世上,於是她意圖自殺,最後倖存下來,最近一兩年她暫停演藝事業,轉為關注心理健康問題。

吳恬敏也在推文中宣布,將在今年秋季發表新書“Making a Scene”,希望透過分享她的個人經歷,幫助其他受到同樣困擾的人。

她週五還發推文,為即將上路的24小時危機心理健康專線988號做宣傳。

聖塔克拉拉縣也宣布16日起,這個專線將會開通,由訓練有素的專人接聽,能說不同語言,服務類似911號碼,目的為緩和因心理健康而造成的危機緊張情勢,也為經歷情緒或心理健康困擾的人提供支援,包括有自殺或恐懼的念頭,或是有物質使用依賴者,家人或朋友也可以為親友撥打此專線。

