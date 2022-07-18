華裔影星自爆曾意圖自殺 988防止自殺熱線啟用（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

華裔好萊塢影星吳恬敏（Constance Wu）發推文自爆曾因為被批評和攻擊而意圖自殺，現在她把這段經歷寫成書，希望幫助其他有類似經歷的人，她還為全新的988 24小時心理健康危機專線宣傳。

吳恬敏主演的電影“Crazy Rich Asians”創造票房佳績，也讓她的人氣扶搖直上，不過過去近三年來，她在社交媒體卻安靜得有如消失，直到14日才重回社交媒體，在推特上發文，自爆自己的心理健康問題。

她說自己仍對社交媒體感到害怕，因為她差點因為社交媒體而喪命。

原來在2019年，她為了主演的電視影集“Fresh Off the Boat”續集與電視台續約，而寫下一則推文，「太生氣了，我現在真的氣到哭」，被視為耍大牌，隨後在網上引發一片撻伐聲浪，還有人說她是亞裔社區的禍害。

雖然她事後出面解釋，她的本意是說，續約之後她便無法再接其他工作，不過這起失言風波並未因此平息。

吳恬敏說，這些攻擊讓她覺得自己不配活在世上，於是她意圖自殺，最後倖存下來，最近一兩年她暫停演藝事業，轉為關注心理健康問題。

吳恬敏也在推文中宣布，將在今年秋季發表新書“Making a Scene”，希望透過分享她的個人經歷，幫助其他受到同樣困擾的人。

她週五還發推文，為即將上路的24小時危機心理健康專線988號做宣傳。

聖塔克拉拉縣也宣布16日起，這個專線將會開通，由訓練有素的專人接聽，能說不同語言，服務類似911號碼，目的為緩和因心理健康而造成的危機緊張情勢，也為經歷情緒或心理健康困擾的人提供支援，包括有自殺或恐懼的念頭，或是有物質使用依賴者，家人或朋友也可以為親友撥打此專線。

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