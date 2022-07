【KTSF 梁展穎報導】

舊金山(三藩市)國際機場週五晚因為接到炸彈恐嚇的警報,而要緊急疏散人群,並一度關閉國際客運大樓,及暫停地鐵服務,警方在找到一個可疑燃燒裝置後拘留一位男子。

舊金山國際機場昨晚8點15分左右接到炸彈威脅警報,當局發現一個可疑物品,調查人員認為該物品可能是燃燒裝置,警方拘留一位男人,但無透露更多的細節。

機場接到炸彈警報後,為安全起見,在9點28分緊急疏散客運大樓的人群,關閉機場,關閉A座和G座停車場,機場的Airtrain列車及捷運服務也一度暫停,乘客只可以國內航班客運大樓上落。

舊金山國際機場的客運大樓大約午夜重開,捷運服務就在週六早上恢復。

