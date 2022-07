拜登結束任內首趟中東之旅 推動石油增產未見突破

【有線新聞】

美國總統拜登結束任內首趟中東之旅,他強調美國是區內重要夥伴,不會讓中俄、伊朗乘虛而入。不過在推動石油增產及拉攏區內國家與以色列合作方面,則未有太大突破。

美國總統拜登四天中東行程,最後一站是在沙特阿拉伯吉達出席海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。這次與會的除了波斯灣六國,亦包括埃及、約旦、伊拉克領袖。

拜登稱︰「當世界變得更具競爭性,我們面對的挑戰更複雜。但卻令我更清楚美國的利益與中東的成功緊密交織,我們不會一走了之、留下真空,讓中國、俄羅斯或伊朗乘虛而入。還會尋求在此機遇上,建立主動、有原則的美國領導。」

據報拜登此行期望爭取中東增產石油,紓緩因俄烏戰事高企的油價。沙特同意原油增產至每日最多1300萬桶,不過推動石油輸出國組織增產方面,仍有待下月與俄羅斯等成員國討論。

至於拜登有意拉攏區內國家聯手抗衡伊朗勢力亦未有突破,沙特表明未有參與關於波斯灣與以色列安全合作的討論;亦明言對以色列開放領空,不等於為兩國建交鋪路。

沙特外交事務大臣朱布爾接受美國全國廣播公司商業頻道訪問時,更明言對美、對華關係並非互相排斥。他指中國是最大貿易夥伴,美國則是安全和政治上的頭號夥伴,沙特會接觸所有人。

而回應拜登前一日向王儲穆罕默德提及異見記者卡舒吉遇害案,沙特外交官員引述穆罕默德反駁稱,已採取行動避免再犯同樣錯誤,質疑美國亦在伊拉克等地犯過錯,應尊重各國不同價值觀。

外電形容,拜登此趟中東之行收穫不顯著,未必足以蓋過與沙特王儲穆罕默德會面引起的人權爭議。

