影評：《留在身旁》一則美籍亞裔的溫馨動人故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個父親在臨終之前,要和女兒展開一段尋母之旅。

Max 近來加劇的頭痛,診斷出他腦下方生出腫瘤。動手術生還機率是兩成,不動手術只有一年剩餘的時間。身為單身父親的他,希望女兒Wally 能夠在他在世的時候,和她的生母見面,或許能夠讓他安心離世。因為無法聯絡到長期失聯的前伴侶,Max 說服女兒陪他到路易斯安那州出席高中團聚會,希望能夠母女團聚。但Max 沒有告訴女兒確實的目的,兩人於是展開一段旅程。到了團聚會發現前伴侶已經搬到佛州多年,父女倆的路程又再延伸,過程中相互了解、學習、體會。到了佛州,見到Wally 母親,也不是眾人想要的結局。Max 在生命結束前,如何了斷心中這一個結。

電影採用公路電影的模式,讓兩個主要人物,在旅途中經歷變數。兩人的人生也從此朝一個新的方向改變。演父親的韓裔演員John Cho,出道以拍喜劇為主。邁入中年也挑起演父親的重擔。這是個美籍亞裔的故事,所以觀點也是從美國社會文化出發。飾演女兒的Mia Isaac,在成熟與面對青少年憧憬之間,取得平衡。父女之間的關係在變化期間可信,以致最終叫人對這則家庭故事感動。

《留在身旁 Don’t Make Me Go》給觀眾看到並了解,新美國家庭的面貌。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在Amazon Prime Video 串流平台上映。

電影網頁:https://www.amazon.com/Dont-Make-Me-John-Cho/dp/B09ZJ8X9S1

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Don’t Make Me Go” Review: A heart-warming American family drama

“Screening Room” reviews “Don’t Make Me Go”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.amazon.com/Dont-Make-Me-John-Cho/dp/B09ZJ8X9S1

Now streaming on Amazon Prime Video