全球新型肺炎個案上升 專家指Omicron新變種更似Delta

【KTSF 梁展穎報導】

全球的COVID個案有上升的趨勢。

世界衞生組織的每週疫情報告指出,上星期全球染疫死亡人數是9800人,同之前一個星期差不多,而確診就有570萬宗,比之前一個星期高6%,是連續第五個星期的上升。

世衛指,過去兩個星期全球通報的個案大幅增加3成,絕大部份的個案都是由Omicron的BA.4及BA.5感染,這兩個亞型變種病毒株,有能力逃避中和抗體,再次感染已接種疫苗的人或康復者,尤其是BA.5的傳染力及致病力更高。

有學者指出,BA.5不似原始Omicron,反而更似Delta。

世衛的數據顯示,上週確診率升幅最高的地區是西太平洋及中東,升幅超過25%,當中中東的死亡率更飆升近8成,其次是東南亞的23%,其他地區的死亡率保持穩定。

在美國近幾個星期,Omicron的亞型變種病毒株也導致染疫死亡人數及住院人數增加,令白宮的疫情協調官員呼籲大家趕快去打加強針,尤其是50歲以上,在今年尚未打加強針的人趕快去接種。

此外,專家也提醒大家要注意防疫。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。