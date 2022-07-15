全球新型肺炎個案上升 專家指Omicron新變種更似Delta

July 15, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(CDC)

【KTSF 梁展穎報導】

全球的COVID個案有上升的趨勢。

世界衞生組織的每週疫情報告指出，上星期全球染疫死亡人數是9800人，同之前一個星期差不多，而確診就有570萬宗，比之前一個星期高6%，是連續第五個星期的上升。

世衛指，過去兩個星期全球通報的個案大幅增加3成，絕大部份的個案都是由Omicron的BA.4及BA.5感染，這兩個亞型變種病毒株，有能力逃避中和抗體，再次感染已接種疫苗的人或康復者，尤其是BA.5的傳染力及致病力更高。

有學者指出，BA.5不似原始Omicron，反而更似Delta。

世衛的數據顯示，上週確診率升幅最高的地區是西太平洋及中東，升幅超過25%，當中中東的死亡率更飆升近8成，其次是東南亞的23%，其他地區的死亡率保持穩定。

在美國近幾個星期，Omicron的亞型變種病毒株也導致染疫死亡人數及住院人數增加，令白宮的疫情協調官員呼籲大家趕快去打加強針，尤其是50歲以上，在今年尚未打加強針的人趕快去接種。

此外，專家也提醒大家要注意防疫。

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