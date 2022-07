灣區污水新冠病毒含量創新高 反映目前疫情與冬季不相上下

【KTSF 朱慧琪報導】

新型疫情的動向,常常按照確診人數作為指標,但專家發現,城市污水中的新冠病毒殘留量,可能比通報確診數還來的準確,而最新的灣區污水調查顯示,這一季的新型肺炎疫情可能與冬季的Omicron傳染力不相上下。

根據舊金山(三藩市)紀事報的報導,公共衛生學家最近發現灣區的污水的新冠病毒含量很高,有些地區污水中的病毒量甚至達到前所未見的新高。

雖然是這樣,可是確診人數並沒有看到大幅度的增加,與冬季的Omicron傳染高峰相比,當時一天平均有超過兩萬宗病例,但就這個月的數據,目前一天平均只有3,500宗病例。

專家猜測,實際的確診數字其實是這個數字的兩至十倍,原因是居家快篩的普及化,確診個案沒有被通報而已。

專家也指出,以往的通報病例數目與污水病毒含量都符合正比,但在這季的數據第一次看到通報病例大幅的下降,而污水病毒量卻在急速上升。

借此專家學者們也警告,民眾不能因為病例數目減少而掉以輕心,要確實做好防疫,包括避免到人多擁擠的地方,在室內公共場所佩戴口罩。

