烏克蘭指俄導彈襲擊文尼察市 至少23人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

烏克蘭指俄羅斯導彈襲擊烏克蘭中部的文尼察市，造成至少23人死亡，其中包括3名兒童，另有至少100人受傷，當中大部份是重傷。

烏克蘭國家警察說，俄軍導彈擊中了文尼察市一座辦公大樓及附近的住宅樓宇。

文尼察地區軍事管理局局長Serhii Borzov說：「他們針對社會和文化基礎設施，許多人受傷，尤其是那些在街上的人，就在街上，在停車場，人多的地方。」

Borzov說：「這些是相當高精度的導彈，這些是Kalibr導彈，他們知道他們打在哪裡。」

俄軍在黑海從一艘潛艇共發射了4枚卡里布（Kalibr）導彈，其中兩枚導彈在文尼察地區，被烏克蘭的防空系統擊落。

文尼察居民Svitlana Kubas說：「那裡有醫療機構的大樓，當第一枚火箭擊中它時，玻璃從我的窗戶上掉了下來，第二波來的時候，震耳欲聾，她的腦袋還在嗡嗡作響，它撕開了最外面的門，直接從洞裡撕了下來，真是令人毛骨悚然。」

烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯故意將導彈瞄準平民，這個是公然的恐怖主義。

聯合國秘書長對事件表示難過，美國與40個多個國家週四同意協調對俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行的調查，俄羅斯對事件不作評論。

另一方面，俄羅斯也指出，在俄烏和談中，烏克蘭必須認清戰爭現實。

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