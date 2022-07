烏克蘭指俄導彈襲擊文尼察市 至少23人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

烏克蘭指俄羅斯導彈襲擊烏克蘭中部的文尼察市,造成至少23人死亡,其中包括3名兒童,另有至少100人受傷,當中大部份是重傷。

烏克蘭國家警察說,俄軍導彈擊中了文尼察市一座辦公大樓及附近的住宅樓宇。

文尼察地區軍事管理局局長Serhii Borzov說:「他們針對社會和文化基礎設施,許多人受傷,尤其是那些在街上的人,就在街上,在停車場,人多的地方。」

Borzov說:「這些是相當高精度的導彈,這些是Kalibr導彈,他們知道他們打在哪裡。」

俄軍在黑海從一艘潛艇共發射了4枚卡里布(Kalibr)導彈,其中兩枚導彈在文尼察地區,被烏克蘭的防空系統擊落。

文尼察居民Svitlana Kubas說:「那裡有醫療機構的大樓,當第一枚火箭擊中它時,玻璃從我的窗戶上掉了下來,第二波來的時候,震耳欲聾,她的腦袋還在嗡嗡作響,它撕開了最外面的門,直接從洞裡撕了下來,真是令人毛骨悚然。」

烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯故意將導彈瞄準平民,這個是公然的恐怖主義。

聯合國秘書長對事件表示難過,美國與40個多個國家週四同意協調對俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行的調查,俄羅斯對事件不作評論。

另一方面,俄羅斯也指出,在俄烏和談中,烏克蘭必須認清戰爭現實。

