烏克蘭指俄導彈襲擊文尼察市 至少23人亡

July 15, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(State Emergency Service of Ukraine)

【KTSF 張擎鳳報導】

烏克蘭指俄羅斯導彈襲擊烏克蘭中部的文尼察市，造成至少23人死亡，其中包括3名兒童，另有至少100人受傷，當中大部份是重傷。

烏克蘭國家警察說，俄軍導彈擊中了文尼察市一座辦公大樓及附近的住宅樓宇。

文尼察地區軍事管理局局長Serhii Borzov說：「他們針對社會和文化基礎設施，許多人受傷，尤其是那些在街上的人，就在街上，在停車場，人多的地方。」

Borzov說：「這些是相當高精度的導彈，這些是Kalibr導彈，他們知道他們打在哪裡。」

俄軍在黑海從一艘潛艇共發射了4枚卡里布（Kalibr）導彈，其中兩枚導彈在文尼察地區，被烏克蘭的防空系統擊落。

文尼察居民Svitlana Kubas說：「那裡有醫療機構的大樓，當第一枚火箭擊中它時，玻璃從我的窗戶上掉了下來，第二波來的時候，震耳欲聾，她的腦袋還在嗡嗡作響，它撕開了最外面的門，直接從洞裡撕了下來，真是令人毛骨悚然。」

烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯故意將導彈瞄準平民，這個是公然的恐怖主義。

聯合國秘書長對事件表示難過，美國與40個多個國家週四同意協調對俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行的調查，俄羅斯對事件不作評論。

另一方面，俄羅斯也指出，在俄烏和談中，烏克蘭必須認清戰爭現實。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × one =