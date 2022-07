【KTSF】

社交媒體平台Twitter週四早上出現全球大規模服務中斷,持續45分鐘。

全球上千萬的用戶報告,他們一段時間無法使用Twitter,根據追蹤網站Downdetector,至少有5.2萬宗服務中斷報告,故障同時影響網頁版Twitter、手機應用程式版,及應用程式Tweet Deck。

Twitter表示,是內部系統的問題導致這次服務中斷。

