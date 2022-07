【KTSF】

有組織估計,明年社安金有可能會調高10.5%。

根據「長者聯盟」的最新評估,退休人士將會由現時平均每月收到的1668元社會安全金,增加到大約1843元,多約175元。

這一估算是按6月份的通脹計算,社安局會用這通脹數據,來計算每年的生活開支調整幅度。

長者聯盟說假如在未來3個月通脹繼續上升,社安金的調整可能會高過現在的評估。

社安局將於秋天公布明年社安金的實際調整幅度。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。