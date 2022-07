【KTSF】

南灣Saratoga附近的9號公路發生車禍,一架跑車駛出公路,沿著斜坡翻滾而下,男司機傷重死亡。

加州公路巡警表示,週四晚上9點左右接報指,在Redwood Gulch Road以南的9號公路北行線發生車禍。

警方指,事主是一名40歲的聖荷西男子,當時他駕駛一輛2014年的日產GT-R跑車,在一個彎位駛出公路,沿著斜坡翻滾而下,期間多次撞到樹木。

警方呼籲民眾如有案件的相關信息,請致電:(408) 961-0900。

