南灣聖荷西一個購物中心週五清晨發生槍擊案,一名男子死亡。

警方於清晨6時左右接報,現場位於Plant購物中心,位處Monterey路夾Curtner大街,一名男子當場死亡。

事發時,大部份商舖都尚未營業,警方暫未透露疑兇的資料或案發動機。

本案是聖荷西今年以來第22宗兇殺案。

