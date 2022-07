【KTSF】

中半島Redwood City提供一筆過150萬元補助金,幫助市民支付疫情中拖欠的水費、排污費和垃圾費用,用戶無需提出申請。

Redwood City的共用事業費用,包括水費、排污費及垃圾費,市府會動用100萬元,為那些今年6月15日或之前拖欠付款90天或以上的市民支付所拖欠的費用,用戶無需提出申請,市府會自動豁免欠款。

至於參加了該市水費及排污費援助計劃而準時付款的用戶,市府將提供一筆不多於1千元的信用額(credit),用戶也不需要提出申請。

另外,市府也會動用10萬元投入水費及排污費援助計劃,為市內低收入用戶提供折扣優惠。

