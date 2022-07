PG&E提醒客戶慎防匪徒透過電話或網絡詐騙（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

太平洋煤電公司(PG&E)表示,騙徒假裝PG&E,通過電話、網絡等形式行騙的案件,以驚人速度增加,提醒客戶慎防詐騙。

PG&E表示,2022年收到客戶7200件詐騙案通報,冒充PG&E的騙徒向這些客戶下手,以客戶逾期付款等理由,要求他們立即支付帳單費用,以此向事主欺詐金錢,於2021年,因為該類欺詐事件,PGE的顧客損失了超過60萬元。

PGE發言人陳凱珊(Fiona Chan)指,受騙的客戶多數是不會英文的人士,或者是一些長者,除了最常見的電話詐騙,騙徒亦會使用電郵、甚至入屋行騙。

而亞裔最常上當的就是電話騙案,陳凱珊指,曾經有一對亞裔夫婦因為不認識英文而誤信騙徒。

陳凱珊說:「對方可能說會立即中斷電力服務,如果你不付款的話,有很多個案都是說,我們公司有很多優惠,或者特別計劃,所以那對夫婦就上了當,損失了差不多十萬的金錢。」

陳凱珊指騙徒往往取易不取難,通常都是叫對方付款,甚至是問及對方的銀行資料,她強調,PG&E永遠不會在電話上問及客戶的個人資料。

陳凱珊說:「因為我們所有的交易,尤其是涉及到財務和現金,我們全都透過帳單去進行,我們不會寄一張支票給你,我們亦不會直接存錢在你的戶口。」

陳凱珊指,如果市民遇到懷疑冒充PG&E的騙徒,可以這樣做。

陳凱珊說:「您可以記低對方的電話號碼,立即掛線,然後打給我們的華語熱線,我們有個中文的熱線,號碼是:1-800-893-955。」

陳凱珊指,除了與PGE官方職員核實,騙徒有時亦能夠將來電顯示改成PG&E,電話甚至以800開頭,看似真是PG&E的電話,市民就要小心提防上當。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。