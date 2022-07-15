PG&E提醒客戶慎防匪徒透過電話或網絡詐騙（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

太平洋煤電公司（PG&E）表示，騙徒假裝PG&E，通過電話、網絡等形式行騙的案件，以驚人速度增加，提醒客戶慎防詐騙。

PG&E表示，2022年收到客戶7200件詐騙案通報，冒充PG&E的騙徒向這些客戶下手，以客戶逾期付款等理由，要求他們立即支付帳單費用，以此向事主欺詐金錢，於2021年，因為該類欺詐事件，PGE的顧客損失了超過60萬元。

PGE發言人陳凱珊（Fiona Chan）指，受騙的客戶多數是不會英文的人士，或者是一些長者，除了最常見的電話詐騙，騙徒亦會使用電郵、甚至入屋行騙。

而亞裔最常上當的就是電話騙案，陳凱珊指，曾經有一對亞裔夫婦因為不認識英文而誤信騙徒。

陳凱珊說：「對方可能說會立即中斷電力服務，如果你不付款的話，有很多個案都是說，我們公司有很多優惠，或者特別計劃，所以那對夫婦就上了當，損失了差不多十萬的金錢。」

陳凱珊指騙徒往往取易不取難，通常都是叫對方付款，甚至是問及對方的銀行資料，她強調，PG&E永遠不會在電話上問及客戶的個人資料。

陳凱珊說：「因為我們所有的交易，尤其是涉及到財務和現金，我們全都透過帳單去進行，我們不會寄一張支票給你，我們亦不會直接存錢在你的戶口。」

陳凱珊指，如果市民遇到懷疑冒充PG&E的騙徒，可以這樣做。

陳凱珊說：「您可以記低對方的電話號碼，立即掛線，然後打給我們的華語熱線，我們有個中文的熱線，號碼是：1-800-893-955。」

陳凱珊指，除了與PGE官方職員核實，騙徒有時亦能夠將來電顯示改成PG&E，電話甚至以800開頭，看似真是PG&E的電話，市民就要小心提防上當。

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