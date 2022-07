【KTSF 朱慧琪報導】

3月份時,德州發生一宗車禍,造成9人成亡,國家運輸安全委員會早前說,肇事貨車司機是一名13歲男童,但是經當局以DNA測試後,證實13歲男童不是司機。

國家運輸安全委員會週四發佈新的DNA測試結果,證實13歲男童不是3月份致命車禍中的肇事司機,他的父親才是。

案件發生於3月15日,一架pickup貨車的左前備用車胎,疑似爆胎導致車輛失控,越過中線,與對面線載著西南大學高爾夫球隊的小巴迎頭相撞,車禍造成總共9人死亡,Pickup貨車內的父子、小巴內一名高爾夫球隊導師及6名學生。

根據初步的信息,當局曾經證實肇事貨車司機是該名13歲男童。

