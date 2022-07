全美猴痘確診個案單日多4成 當局正增購疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

全美猴痘確診個案單日多4成。

衛生官員估計實際的確診數字會更高,因為市面上暫時未有廣泛的測試。

曾經患上猴痘的人土Matt Ford說:「它們在最差的情況之下,在敏感的皮膚上是非常痛楚。」

曾感染猴痘的Matt Ford形容,皮膚上的水泡非常痛楚。

從星期三至星期四期間,全美確診個案增加了40%,全球確診數字超過一萬一千宗。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「和之前的檢測人數比較,檢測量將會增加十倍。」

到目前為止,專家仍然不知道個案上升的原因,是不是因為增加檢測或個案延遲呈報。

根據以往的經驗,疫苗可以預防疾病的爆發,很多疫苗可以同時預防猴痘和天花。

天花因為接種疫苗的關係,40年前已經絕跡,所以美國已不再接種天花疫苗,因此現在天花疫苗短缺。

Fulton縣的衛生官員David Holland說:「我們獲得200劑疫苗,但一個半小時的預約接種就已用盡疫苗。」

美國正在向丹麥購買更多疫苗。

Fauci說:「數十萬到100萬劑的疫苗快將有供應。」

由於需要增加預防猴痘的物資,國會眾議院議長普洛西要求參議院盡快通過新型肺炎疫情的經濟援助方案。

國會眾議院議長普洛西說:「我們已經準備好撥款法案,現在我們有猴痘的個案,必須分配更多資源和採取行動。」

