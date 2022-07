加州猴痘個案繼續增加 民衆質疑聯邦應對能力（視頻）

【KTSF】

加州的猴痘個案繼續增加,許多住在灣區的民衆反應政府的政策不夠完善,疫苗供給量也不足,這波民怨不止針對加州政府,也質疑聯邦的應對能力有待加強。

灣區各地的猴痘疫苗需求量,遠遠大過於目前的疫苗供給量,但這波疫情持續的在加溫當中,舊金山有68例疑似及確診案例,Alameda有17例,Santa Clara則有11例。

少數幸運接種到疫苗的民衆,也指出疫苗嚴重不足的問題。

Wyatt Robertson說:「我很慶幸接種到疫苗,不用再擔心染疫了。」

這位猴痘疫苗接種者來自舊金山市,利用星期三的上班日,特地跑到Berkeley,在等待數小時後,才終於接種疫苗。

Robertson說:「排隊時狀況很混亂,很多人都不確定能不能打到疫苗,有些人還以為要付錢才可以接種。」

居住在奧克蘭的Jon Wong說:「要付錢才可以接種,對我來說很不可思議,畢竟這危害的是公共健康。」

在Berkeley與市府配合提供猴痘疫苗施打的Steamworks Bath表示,當天施打了500劑免費疫苗,但大排長龍的隊伍確實混亂。

Wong說:「從確診猴痘的親朋好友們瞭解,真的不能輕忽這個疾病。」

舊金山艾滋病基金會執行長Tyler TerMeer說:「目前看下來,這真的是一場中央衛生單位的失誤,他們沒有負起責任,準備好面對這個預料之内的疫情。」

舊金山愛滋病基金會在本週六會提供猴痘疫苗施打,但只限於已登記接種的民衆。

市府方面表示,他們正在盡全力確認已下單的35,000劑疫苗將盡速送達,但他們還未收到回復。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax說:「很不幸的我們無法在本地自行生產疫苗,所以我們現在只能催促聯邦積極面對疫情。」

聯邦跟地方的防疫沒同步,造成民眾在尋求疫苗上的混亂,少數有打到疫苗的民衆,只能說自己運氣好。

Robertson說:「我真的很感謝我所居住的環境,很慶幸周邊的人們,一直在分享疫情的資料。」

