Millbrae市警局利用自動車牌識別系統技術拘捕疑犯（視頻）

Millbrae市警察局利用自動車牌識別系統的技術,逮捕了一名涉嫌搶劫和毆打他人的男子。

在7月11日,36歲的Ronald Tagoai,涉嫌在101號州際公路入口附近的East Millbrae Avenue毆打另一名司機,搶走對方的手機,其後將手機毀壞。

一名目擊者和附近的Flock Safety自動車牌識別系統的攝影鏡頭,捕捉到了這一事件。

而在前日,7月12日,警方透過目擊者提供的片段,以及自動車牌識別系統,截查並逮捕Tagoai,他現時被送往Maguire懲教所。

警方表示,受害人被毆打至重傷,但預計將會完全康復。

Tagoai除了因涉嫌搶劫和毆打之外,他還因涉嫌破壞和損壞無線通信設備。

San Mateo縣警Javier Acosta說:「在你所指的逮捕中,我們能夠檢索攝像機鏡頭,並獲得了犯罪的靜態照片,用作我們的證據,並提交給地方檢察官,目的是為了匯總成一個案例。」

San Mateo縣警指,因為攝錄鏡頭是在今年較早時候安裝,所以暫時未有數據顯示犯罪率下降,但縣警表示,知道其他有類似設備的城市,在起訴案件中,有非常成功的案例,並有震懾作用。

另外,記者週四就和Flock Safety的公關Holly Beilin談過,Beilin表示,攝錄鏡頭只會捕獲車牌和車輛特徵,而不是人或面部,當偵測到來自州或國家犯罪數據庫的失竊車輛,或已知的受通緝車輛時,就會向執法部門發送實時警報。

它們又表示,攝像頭不會記錄速度或使用人面識別功能。

Beilin說:「我們考慮到何類型數據被收集,在本案中就只拋出車牌和車輛詳細信息,車牌當然屬加州所有,我們不追踪車內的人,我們也無法按性別或種族的類似內容去搜索,這些搜索都是由訓練有素的執法人員去做,或受到公職人員,以及公民代表的監督和問責。」

這些數據絕不會出售,或與第三方共享,Beilin指,數據會在30天後自動刪除,以保護市民的隱私,她又跟我們分享一件趣事。

Beilin說:「我們成立是因為我們的執行長和聯合創始人,其家人是罪案的受害者。」

她指他們的執行長曾經被人入屋盜竊,當時的他去了當地的執法部門。

執法部門指出,車牌是最有用的證據,由於他有工程背景,所以就啟發他開發了一種輕便的攝錄鏡頭,可以在太陽能底下運行,一方面可以確保市民的隱私,同時可以提供證據來幫助警方,減少罪案。

Flock Safety公司現時幫助數千個城的執法部門市,透過科技為警方提供調查線索,執法機構報告指出,每天通過Flock Safety技術,可以解決600宗至700宗的罪案,這個數字接近美國所有罪案的3%。

