【KTSF】

星期一發生在南加州7-Eleven便利商店的多起搶劫案,造成兩死三傷,警方逮捕到兩名嫌犯。

橙縣警察局和Riverside縣的Brea警察局,週五先後發布逮捕到嫌犯的消息。

事發在星期一,兩名歹徒涉嫌在南加州六個城市的7-Eleven犯案,其中在Brea的商店,44歲的收銀員被歹徒用槍打死,Santa Ana的7-Eleven,則是一名24歲顧客中槍身亡,兩起案件間隔約5小時,警方相信是同一批人。

警方後來公布商店閉路電視拍攝到嫌犯的影像,7-Eleven星期三提供10萬元的懸賞,警方週五將嫌犯逮捕歸案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。