兩名聯儲局官員支持加息0.75厘 市場對加息1厘預期降溫

【有線財經】

儘管美國上游及下游通脹加劇,但聯儲局官員似乎未見對加息幅度有變。

聯儲局理事沃勒認為市場對加息1厘的看法有點「過了頭」,指加息四分三厘已經是很大的加息幅度。

聯儲局理事沃勒說:「基於周三的通脹數據,我全力支持加息0.75厘,令聯邦基金利率在8月前升至2.25厘至2.5厘,我認為這(利率)水平近乎中性,我意思是這水平既不會刺激也不會限制需求,並且可令經濟溫和增長,有潛力令失業率維持現水平。」

但他說議息前,還會公布零售和樓市數據,如果數據明顯高過預期,到時會改變立場,支持提高加息幅度。

同樣較鷹派的聖路易聯儲銀行行長布拉德亦向市場派定心丸,支持本月加息四分三厘,除非通脹數據繼續惡化,利率才有可能在年底加至4厘。

在聯儲局官員相繼發言後,利率期貨顯示本月加息1厘的機率由上日的八成降至大約四成,美國2年期及10年期國債息差亦相應收窄。

至於上個月曾經警告美國面臨經濟風暴的摩根大通行政總裁戴蒙,就說目前就業市場及消費開支仍然健康,不過地緣政治緊張、通脹高企及消費者信心減弱等因素,依然對經濟造成負面影響。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。