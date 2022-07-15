Daly City將增建555個可負擔房屋單位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島城市Daly City一項可負擔房屋的改建過程，將在6年內把150個現有單位增加到555個單位，工程分階段從明年開始逐步完成。

在Daly City名為「Midway Village」的100%可負擔房屋項目，坐落在Midway Drive 47號，目前的150個可負擔出租單位，將重建成555個單位，成為San Mateo縣內最大的可負擔房屋項目，其中的單位從單房單位，到有四個睡房的單位。

工程佔地15英畝，建成之後也將有一個3.3英畝的公園和托兒所。

現有居民不需要搬遷，發展商MidPen Housing把工程分四個階段，第一個階段明年完成，可以讓現有居民搬入。

San Mateo縣府至今，在這項目中投入了1,200萬，縣議員David Canepa也表示，這住屋項目可以幫助減少縣內無家可歸問題。

Canepa說：「這個永久性的住屋項目，讓人們有棲身處，不用住在帳篷或車內，我們希望可以讓他們有住所。」

Canepa也補充說，縣府也投入了1.6億買下5間酒店，來改建成給無家可歸人士居住，以達到San Mateo縣無家可歸加零的目標。

有興趣登記以取得這住屋項目，未來申請計劃的民眾，可以到MidPen Housing的網站登記，網址是http://midpen-housing.org

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