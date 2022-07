Daly City將增建555個可負擔房屋單位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島城市Daly City一項可負擔房屋的改建過程,將在6年內把150個現有單位增加到555個單位,工程分階段從明年開始逐步完成。

在Daly City名為「Midway Village」的100%可負擔房屋項目,坐落在Midway Drive 47號,目前的150個可負擔出租單位,將重建成555個單位,成為San Mateo縣內最大的可負擔房屋項目,其中的單位從單房單位,到有四個睡房的單位。

工程佔地15英畝,建成之後也將有一個3.3英畝的公園和托兒所。

現有居民不需要搬遷,發展商MidPen Housing把工程分四個階段,第一個階段明年完成,可以讓現有居民搬入。

San Mateo縣府至今,在這項目中投入了1,200萬,縣議員David Canepa也表示,這住屋項目可以幫助減少縣內無家可歸問題。

Canepa說:「這個永久性的住屋項目,讓人們有棲身處,不用住在帳篷或車內,我們希望可以讓他們有住所。」

Canepa也補充說,縣府也投入了1.6億買下5間酒店,來改建成給無家可歸人士居住,以達到San Mateo縣無家可歸加零的目標。

有興趣登記以取得這住屋項目,未來申請計劃的民眾,可以到MidPen Housing的網站登記,網址是http://midpen-housing.org

