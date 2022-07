【KTSF】

Contra Costa縣地檢處本週決定撤銷40宗刑事案件起訴,因為負責調查案件的警察,本身涉嫌犯案及行為不檢而接受調查。

聯邦調查局(FBI)和Contra Costa縣地檢處聯合調查Antioch和Pittsburg市一些涉及部分警員的案件,由於警員本身行為有問題,甚至涉嫌犯案,因此影響了警方所處理案件的可信程度。

地檢處確認,已撤銷40宗刑事案件的起訴,以及檢視另外幾十宗案件。

地檢處發聲明指出,由於有多名警員涉及道德敗壞欺詐行為,而接受刑事調查,地檢處正積極評估這些警員所處理的案件,是否可以繼續審理。

