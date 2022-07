【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部長Rob Bonta向加州的執法單位發出指引,確保他們知道如何制止房東非法逼遷租客。

Bonta表示,有房東沒有顧及租客的權益而逼遷租客,Bonta強調房東沒有權利自行逼遷租客,或採取所謂的「自助式逼遷」。

執法人員必須採取行動,制止這類非法逼遷,能夠合法逼遷的唯一方法,就是執行法庭發出的逼遷令。

Bonta說:「這些非法的『自助式逼遷』,是房東企圖繞過法庭程序,非法的將租戶踢到街上,沒有顧及租客的權益和法律。」

「自助式逼遷」包括換鎖、斷水斷電,和移除租客的個人財物。

